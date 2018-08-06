Согласно уточненным данным, по меньшей мере 91 человек погиб в результате сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Десятки человек пострадали. Экстренные службы не исключают, что число жертв может вырасти.
© Reuters / Scanpix

Землетрясение магнитудой 7 вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Точных сведений о личностях погибших нет.

Неделю назад в результате другого землетрясения на острове погибли не менее 16 человек. Ломбок пользуется большой популярностью среди туристов благодаря хорошим пляжам и пешим маршрутам. Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 км.

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Представитель агентства по устранению последствий стихийных бедствий Индонезии сообщил AFP, что в главном городе острова Матарам частично или полностью разрушено много зданий. В нескольких районах Матарама зафиксированы перебои в подаче электричества.

Землетрясение ощущалось несколько секунд и на Бали, где люди выбежали из зданий. Пациенты в больнице Денпасар на Бали были эвакуированы из здания, врачи продолжали лечить их на улице.

"Все посетители отеля бросились на улицу, я последовала их примеру. Люди просто заполнили улицы", — рассказала агентству Рейтер австралийская туристка на Бали Мишель Линдсей.

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