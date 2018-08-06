Согласно уточненным данным, по меньшей мере 91 человек погиб в результате сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Десятки человек пострадали. Экстренные службы не исключают, что число жертв может вырасти.
© Reuters / Scanpix

Землетрясение магнитудой 7 вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Точных сведений о личностях погибших нет.

Неделю назад в результате другого землетрясения на острове погибли не менее 16 человек. Ломбок пользуется большой популярностью среди туристов благодаря хорошим пляжам и пешим маршрутам. Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 км.

Статьи по теме:
Множество жертв в результате сильного землетрясения в Индонезии
На западе Японии произошло мощное землетрясение  (1)

Представитель агентства по устранению последствий стихийных бедствий Индонезии сообщил AFP, что в главном городе острова Матарам частично или полностью разрушено много зданий. В нескольких районах Матарама зафиксированы перебои в подаче электричества.

Землетрясение ощущалось несколько секунд и на Бали, где люди выбежали из зданий. Пациенты в больнице Денпасар на Бали были эвакуированы из здания, врачи продолжали лечить их на улице.

"Все посетители отеля бросились на улицу, я последовала их примеру. Люди просто заполнили улицы", — рассказала агентству Рейтер австралийская туристка на Бали Мишель Линдсей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Саудовская Аравия высылает канадского посла

Канада потребовала у Саудовской Аравии освободить...

Землетрясение на острове Ломбок унесло десятки жизней

Согласно уточненным данным, по меньшей мере 91 человек...

Однопартийцы призвали Меркель уйти в отставку (7)

Рейтинг партии Меркель упал до антирекордного уровня....

Госдеп США вызвал российского дипломата: требует объяснений вмешательства РФ (24)

Помощник государственного секретаря США по вопросам...

Коптский патриарх ушел из Facebook: "Так и жизнь может пройти" (5)

Глава христианской церкви Египта коптский патриарх...

TOP новостей

Погода: жара спадет лишь ненадолго

В понедельник ночью кратковременные дожди пройдут лишь...

Рожать в Минске или Вильнюсе: почему белоруски выбирают роды в Литве? (20)

Среди белорусок, готовящихся стать мамами, пользуются...

Землетрясение на острове Ломбок унесло десятки жизней

Согласно уточненным данным, по меньшей мере 91 человек...

Коптский патриарх ушел из Facebook: "Так и жизнь может пройти" (5)

Глава христианской церкви Египта коптский патриарх...

Над Балтийским морем зафиксировали смерч (9)

Отдыхающие на пляже в Клайпеде утром в воскресенье, 5...