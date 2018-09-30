Землетрясение и цунами в Индонезии: более 800 погибших

В Индонезии более 800 человек погибли в результате цунами, вызванного землетрясением магнитудой 7,5. Волны высотой до трех метров обрушились на город Палу в провинции Сулавеси.
Žemės drebėjimas Indonezijoje
© AFP / Scanpix

По оценкам Красного Креста, в зоне бедствия может находиться до 1,6 млн человек.

На видеоролике, где волна ударяет по Палу, видно, как вода сметает несколько зданий и огромную мечеть, которая стояла в 80 километрах от эпицентра землетрясения. Видны убегающие и кричащие от ужаса люди.

Подземные толчки, последовавшие за основным землетрясением, продолжают ощущаться в городе. Рухнули тысячи построек, включая больницы, отели и торговые центры.

Спасатели в городе Палу пытаются найти выживших, руками разбирая завалы в рухнувших домах.

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