Землетрясение и цунами в Индонезии: более 800 погибших

По оценкам Красного Креста, в зоне бедствия может находиться до 1,6 млн человек.
На видеоролике, где волна ударяет по Палу, видно, как вода сметает несколько зданий и огромную мечеть, которая стояла в 80 километрах от эпицентра землетрясения. Видны убегающие и кричащие от ужаса люди.
Подземные толчки, последовавшие за основным землетрясением, продолжают ощущаться в городе. Рухнули тысячи построек, включая больницы, отели и торговые центры.
Спасатели в городе Палу пытаются найти выживших, руками разбирая завалы в рухнувших домах.
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