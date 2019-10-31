Зеленскому доверяют более 70% украинцев

Согласно обнародованным в пятницу результатам, среди политиков, фамилии которых были представлены в опроснике, украинцы чаще всего выражают доверие Зеленскому (70,5% опрошенных), председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову (54%), премьер-министру Алексею Гончаруку (36%).
В то же время недоверие чаще высказывается бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), экс-председателю парламента Андрею Парубию (83%), пятому президенту Украины Петру Порошенко (80%), народному депутату фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестору Шуфричу (78%), сопредседателям фракции "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу (76%) и Юрию Бойко (68%), главе политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку (76%), лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко (74%), министру внутренних дел Арсену Авакову (72%), бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману (70,5%).
Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается в Вооруженным силам Украины (им доверяют 75% опрошенных), президенту Украины (70%), волонтерским организациям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64,5%), Национальной гвардии Украины (64%), Государственной пограничной службы (63,5%), церкви (61%), добровольческим батальонам (61%), СМИ Украины (56%).
Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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