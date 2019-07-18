Зеленского просят обеспечить безопасность журналистов перед выборами

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (ROG) в четверг, 18 июля, призвала президента Украины Владимира Зеленского обеспечить безопасность журналистов в преддверии внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля. Правозащитники также высказались за скорейшее расследование недавних преступлений против сотрудников СМИ.

"Президент Зеленский должен позаботиться о том, чтобы в условиях напряженной обстановки в стране журналисты не оказались между двух фронтов", - заявила представитель правления "Репортеров без границ" Катя Глогер (Katja Gloger). "Мы очень обеспокоены ростом насилия в отношении работников СМИ в Украине", - подчеркнула она, напомнив об убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова, который скончался 20 июня, не приходя в сознание.

Комаров, работавший над острыми темами, такими как бунты в колониях, хищение бюджетных средств и незаконное строительство, был избит неизвестными 4 мая. В больнице ему провели экстренную операцию и погрузили в медицинскую кому. "Убийство Вадима Комарова должно быть расследовано как можно скорее", - подчеркнула Катя Глогер. По данным ROG, впервые за три года в Украине констатирована смерть репортера, связанная, по версии следствия, с его профессиональными обязанностями.

Избиение оператора и обстрел телеканала

В "Репортерах без границ" также напомнили о жестоком избиении 7 июня оператора харьковской программы "Вести" Вадима Макарюка. Он снимал конфликт двух групп предпринимателей на территории рынка Барабашово. Участники конфликта повредили его видеокамеру, забрали карту памяти. Сам репортер в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

Кроме того, в ночь на 13 июля двое неизвестных обстреляли из реактивного гранатомета здание редакции телеканала "112 Украина", напомнили в ROG. С декабря 2018 года канал принадлежит народному депутату Украины от фракции "Оппозиционный блок" Тарасу Козаку. По данным СМИ, политик входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука - кума президента России Владимира Путина.

После атаки канал снял с показа фильм Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" с участием Путина. Министерство информационной политики Украины назвало ленту "кремлевской пропагандой".

Партнер ROG - украинский Институт массовой информации - за первую половину 2019 года насчитал в стране 88 случаев, когда работникам СМИ пытались силой помешать выполнять их работу.