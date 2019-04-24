"Посадки будут". Команда Зеленского обещает наказать виновных в сдаче Крыма (44)

Британский премьер Тереза Мэй поздравила Зеленского с победой. Она подчеркнула "важность совместной работы двух стран вместе с международным сообществом для борьбы с российской агрессией". Также Мэй пригласила Зеленского в Великобританию, сообщает ТАСС.

Ангела Меркель заверила Зеленского в том, что ФРГ "будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право на суверенитет и территориальную целостность". Ранее Меркель отправила Зеленскому поздравительную телеграмму, в которой выразила готовность принять его с официальным визитом в Берлине.

Туск сообщил о разговоре с украинцем у себя в Twitter. При этом он использовал украинский язык. "Хороший телефонный разговор с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, еще не вступившим в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ожидаем сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", — говорится в посте политика.

По словам Столтенберга, НАТО продолжит оказывать украинской стороне практическую и политическую поддержку. "Я поздравил его с победой и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время", — написал Столтенберг в Twitter.

Ранее Зеленскому также позвонили президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Польши Анджей Дуда и другие лидеры.

Между тем ЦИК Украины завершил подсчет голосов во втором туре выборов президента страны. Результаты опубликованы на официальном сайте комиссии. Официальное объявление итогов выборов и имени нового президента Украины планируется на 30 апреля.

По результатам обработки 100 процентов протоколов голосования, Владимир Зеленский побеждает с результатом 73,22 процента (13,5 млн человек). За действующего президента Украины Петра Порошенко отдали голоса 24,45 процента избирателей (4,5 млн человек).

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, во время второго тура не было зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Она назвала выборы президента страны "действительными, настоящими, демократическими и свободными", передает "Интерфакс-Украина".

Порошенко стал лидером по зарубежному избирательному округу после обработки 100 процентов протоколов. За границей за действующего президента проголосовали 54,73% избирателей, наибольшую поддержку он получил в США, Канаде и Австралии, а также Великобритании, Франции и Германии. Зеленский лидировал в государствах постсоветского пространства.

Как рассказал один из представителей команды Зеленского, предварительно инаугурация назначена на 28 мая, когда, согласно украинскому законодательству, президент уже не будет иметь права распустить Верховную Раду. Это возможно сделать не позднее чем за полгода до истечения срока работы нынешнего состава парламента, сообщает "РБК-Украина".

Но есть и другая трактовка законодательства, согласно которой срок полномочий Рады закончится не 27 октября 2019 года, когда запланированы парламентские выборы, а 16 декабря, когда впервые соберется новый созыв парламента. Соответственно, глава государства сможет распустить Раду до 16 июня.

Дата инаугурации избранного президента Украины определяется парламентом. Если достаточного количества голосов не набирается, то ее своим решением устанавливает спикер Верховной Рады. Действующий спикер украинского парламента Андрей Парубий выступает против досрочных выборов в Раду.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Зеленский после подсчета половины протоколов голосования набрал более 70 процентов, Порошенко — менее 25 процентов. Действующий президент признал поражение и поздравил своего оппонента, однако заявил, что намерен остаться в политике. В его штабе сообщали, что начали подготовку к парламентским выборам, намеченным на осень.