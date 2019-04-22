Зеленского поздравили Лукашенко и Янукович, а Кадыров пожелал "удачи в единении народов Украины и России"

Владимир Путин и Рамзан Кадыров © Скриншот

Кадыров заявил, что украинский народ высказал свой протест против "безрассудного" курса команды Поорошенка, передает "РИА Новости".

Глава пресс-службы Московского патриархата митрополит Иларион в Facebook поздравил Зеленского с "яркой и убедительной победой". По его словам, Порошенко "получил то, что заслужил".

Результаты второго тура украинских президентских выборов прокомментировал и российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией и лидер партии "Россия Будущего" Алексей Навальный.





"Поздравляю Украину и украинцев. Тех, чей кандидат выиграл - с победой. Тех, чей проиграл - с достойным проигрышем в упорной борьбе. Всех, с честными выборами - редкой штукой на территории бывшего СССР. Пусть Украина процветает, и России от этого будет только хорошо", - написал Навальный в Twitter.

🇺🇦Поздравляю Украину и украинцев. Тех, чей кандидат выиграл - с победой. Тех, чей проиграл - с достойным проигрышем в упорной борьбе. Всех, с честными выборами - редкой штукой на территории бывшего СССР. Пусть Украина процветает, и России от этого будет только хорошо. — Alexey Navalny (@navalny) 21 квітня 2019 р.



Беглый экс-президент Виктор Янукович, который скрывается на территории России, передал свои поздравления Владимиру Зеленскому в связи с его победой во втором туре выборов президента Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир в Facebook.

Кроме того, подлинность поздравления УП подтвердил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.



Виктор Янукович © RIA / Scanpix



"Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее", - говорится в обращении Януковича.

Также он назвал военные действия на Донбассе "братоубийственной войной", не упоминая об российской агрессии.

"Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий", - считает Янукович.

По его словам, главная задача Зеленского – принести Украине мир, "объединить и примирить украинский народ".

Экс-президент "низко поклонился мудрому украинскому народу, который сделал осознанный выбор".

Янукович также пожелал Зеленскому "крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов".

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виноватым в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны – и приговорил его к 13 годам заключения.

Приговор еще не вступил в силу, поскольку был обжалован.



A. Lukašenka © AFP/ Scanpix



Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Об сообщает белорусский правительственный портал БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенка

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев", - сказал он.

"Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - цитирует агентство поздравление.

Сообщается, что Лукашенко выразил убеждение, что совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия.



21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия обработала 82.74% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.15% голосов, Петр Порошенко - 24.51%.

Результаты Национального экзит-пола показали такую поддержку кандидатов: 73% за Зеленского, 25,5% – за Порошенко. По данным экзит-пола ТСН, Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов. Экзит-пол канала "112 Украина" показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей.