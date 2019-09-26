Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине. Об этом Зеленский заявил журналистам в Нью-Йорке после встречи на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает "Интерфакс-Украина".
"Говорили еще, это очень интересная история, о Крыме. <…> Я ему пояснил, что это наша земля, что там люди, <…> что у нас нет вопросов по поводу общения и языка. Язык государственный у нас украинский", — сказал Зеленский.
"И мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это [Крым] наша родная земля, и мы будем ее возвращать. Он [Трамп] говорит, да, вам нужно работать, и мы [США] будем вам помогать", — продолжил украинский президент.
Трамп, говоря о присоединении Крыма к России, заявил, что это произошло при администрации президента США Барака Обамы, и реакция Вашингтона на ситуацию тогда была "ненадлежащей", передает УНИАН. "Это было во время администрации Обамы, когда вы потеряли Крым, и я не думаю, что это то, что должно было произойти, но это случилось давно, и этим вопросом занимались ненадлежащим образом", — сказал американский лидер.
Как отмечает агентство, переговоры двух лидеров продлились 45 минут. Сначала Трамп и Зеленский поговорили в присутствии журналистов, а затем перешли к разговору за закрытыми дверями.
Трамп уже не раз говорил, что его предшественник Барак Обама не воспользовался возможностью предотвратить присоединение Крыма к России. "Обаму перехитрили. Он мог остановить присоединение Крыма с помощью чего угодно", — заявил он по итогам саммита G7 в Биаррице.
В начале сентября, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия", Зеленский пообещал, что Украина будет бороться за возвращение Крыма "не только словами". Он отметил, что у его команды есть несколько идей для этого, но не стал их озвучивать. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс заверил Киев в поддержке со стороны Вашингтона, в том числе "по вопросам территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым".
Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. Украина, как и большинство стран — членов ООН, не признает результатов голосования и считает полуостров оккупированной территорией.
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