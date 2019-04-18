Так на вопрос: "Вам Владимир Путин - враг?", Зеленский ответил: "Конечно".
Кроме того, он рассказал, что не подпишет закон об амнистии боевиков оккупированного Донбасса.
При этом кандидат в президенты отметил, что на Донбассе не должно особого статуса.
"Я считаю, что это вообще наша великая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, когда они нужны Украине, когда Украина им нужна, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего", - сказал Зеленский.
По его словам, сейчас политики построили некую стену и отгородились от людей, которые живут на оккупированных территориях.
"Эти люди на тех территориях, которые не получают пенсии... И то, что мы с ними не говорим - это самое страшное. Одна из наших идей - это отдельный большой европейский медиа-портал, который вещает на русском языке, который показывают во всей Европе, который говорит правдивые вещи и сообщает о событиях в Украине, которые они хотят слышать", - рассказал он.
Зеленский добавил, что надо пустить импульс и протянуть им руку помощи.
31 марта во время общения с журналистами Владимир Зеленский, говоря о гипотетической встрече с президентом РФ, сказал: "Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, на всём их страшном, отвратительном пути?".
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается обсуждать тему принадлежности аннексированного Крыма.
Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что считает приемлемыми компромиссы в вопросе возвращения оккупированных Крыма и Донбасса культурно-языковые особенности этих регионов.
Первый тур выборов состоялся 31 марта. Второй тур выборов состоится 21 апреля.
По данным опросов, за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 71,4% респондентов, которые определились с выбором и точно пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко - 28,6% опрошенных украинцев.
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