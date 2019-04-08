Артист Владимир Зеленский, возглавивший после первого тура президентских выборов в Украине гонку за право занять кресло главы государства, заявил, что готов в случае победы вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако не собирается при этом "жертвовать территориями или людьми". "Да (готов к переговорам с Путиным. — Ред.), но жертвовать территориями или людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константной", — подчеркнул Зеленский в воскресенье, 7 апреля, в эфире телеканала "Украина".
"Первоочередной задачей" кандидат в президенты считает также прекращение военных действий в Донбассе. По мнению Зеленского, необходимо "достучаться" до каждого человека, который живет на временно оккупированных территориях, и объяснить жителям на Востоке, что скоро стрельба закончится и они вернутся в состав Украины.
В Украине объявлены официальные итоги первого тура выборов президента
По собственным словам политика, он выступает за продолжение переговоров по Минским соглашениям, однако считает, что этот формат необходимо реформировать.
Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, Зеленский отметил, что сам поддерживает эту идею, однако хочет вынести данный вопрос на национальный референдум.
Дебаты Зеленского и Порошенко
В свою очередь соперник Зеленского в решающем туре выборов — действующий президент Украины Петр Порошенко — в воскресенье предложил сопернику провести 14 апреля дебаты на главном стадионе страны — НСК "Олимпийский".
7 апреля ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За актера и шоумена Владимира Зеленского отдали голоса 30,24 % избирателей. Порошенко получил поддержку 15,95 % проголосовавших.
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