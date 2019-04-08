Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поддерживает вступление Украины в НАТО и считает остановку огня в Донбассе "первоочередной задачей".
Zelenskis
© AFP / Scanpix

Артист Владимир Зеленский, возглавивший после первого тура президентских выборов в Украине гонку за право занять кресло главы государства, заявил, что готов в случае победы вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако не собирается при этом "жертвовать территориями или людьми". "Да (готов к переговорам с Путиным. — Ред.), но жертвовать территориями или людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константной", — подчеркнул Зеленский в воскресенье, 7 апреля, в эфире телеканала "Украина".

"Первоочередной задачей" кандидат в президенты считает также прекращение военных действий в Донбассе. По мнению Зеленского, необходимо "достучаться" до каждого человека, который живет на временно оккупированных территориях, и объяснить жителям на Востоке, что скоро стрельба закончится и они вернутся в состав Украины.

В Украине объявлены официальные итоги первого тура выборов президента
По собственным словам политика, он выступает за продолжение переговоров по Минским соглашениям, однако считает, что этот формат необходимо реформировать.

Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, Зеленский отметил, что сам поддерживает эту идею, однако хочет вынести данный вопрос на национальный референдум.

Дебаты Зеленского и Порошенко


В свою очередь соперник Зеленского в решающем туре выборов — действующий президент Украины Петр Порошенко — в воскресенье предложил сопернику провести 14 апреля дебаты на главном стадионе страны — НСК "Олимпийский".

7 апреля ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За актера и шоумена Владимира Зеленского отдали голоса 30,24 % избирателей. Порошенко получил поддержку 15,95 % проголосовавших.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Наступление на Триполи: Запад эвакуирует своих граждан из Ливии (1)

По меньшей мере 21 человек погиб, 27 были ранены в...

Зеленский заявил, что при победе на выборах готов на переговоры с Путиным (7)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский...

В Африке слон затоптал браконьера, а его тело съели львы (4)

В Национальном парке Крюгера в ЮАР слон затоптал...

Проправительственные силы Ливии объявили о контрнаступлении против армии Хафтара, которому пригрозили арестом (5)

Вооруженные формирования, лояльные Правительству...

США объявили о временном выводе своих военных из Ливии (19)

В связи с начавшимся в Ливии активным военным...

TOP новостей

Государственные аптеки в Литве становятся реальностью: обещают низкие цены (20)

Многие государственные ведомства и ассоциации...

Служба спецрасследований задержала бывшего посла Литвы в России Шидлаускаса (33)

Сотрудники Вильнюсского управления Службы...

Кандидат в ЕП в Вильнюсе разбил памятную доску в честь генерала Ветры (9)

В столице Литвы 8 апреля утром была разбита памятная...

Депутаты решают, может ли водительское удостоверение в Литве использоваться для идентификации личности (2)

Бизнес призывает парламент Литвы как можно скорее...

Порадовались и довольно: тепло уходит из Литвы (3)

В ночь на понедельник в Литве было малооблачно, без...