Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщение государственного телеканала "Россия 1", анонсировавшего показ 15 декабря "первого полноценного интервью" с ним. Зеленский утверждает, что не беседовал настолько обстоятельно с российскими СМИ.
"Я не давал интервью телеканалу "Россия", - заявил он в эфире украинского телеканала "1+1" в четверг, 12 декабря. - У нас был пресс-подход на улице возле гостиницы, в Париже, после "нормандской встречи", ночью. Была журналистка, девушка, она спросила меня о чем-то в коридоре, я ей что-то ответил в коридоре. Вот такое интервью". По словам Владимира Зеленского, там было много журналистов из разных стран.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель тоже заявила, что не организовывала ни одного интервью для российских СМИ, и ей ничего не известно об анонсированном каналом "Россия 1" телевизионном продукте.
Телеканал пообещал показать интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" и сообщил, что с Владимиром Зеленским беседовал корреспондент Павел Зарубин.
9 декабря в Париже прошли переговоры в "нормандском формате", в рамках которого президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые пообщались друг с другом. Они договорились об обмене пленными и о разведении войск. При этом Москва и Киев не пришли к единой позиции о возвращении Украине контроля над участком границы с Россией в Донбассе. Путин на следующий же день после переговоров исключил этот сценарий.
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