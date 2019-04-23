Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский начал на свой странице в фейсбуке опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

"Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?" - такой пост опубликован на странице "Володимир Зеленський - Слуга народу" несколько часов назад.

Это сообщение в настоящее время получило около 2 тысяч комментариев.

После обработки Центральной избирательной комиссией 99,9% электронных протоколов, на выборах президента Украины за Зеленского проголосовали 73,23% избирателей (13 млн 527 тыс. 512 человек). Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% украинцев (4 млн 517 тыс.121 человек). На заграничном избирательном округе (101 участок в 72 странах, где в целом проголосовали почти 60 тысяч граждан Украины) больше голосов получил действующий президент: за Порошенко проголосовали 54,73%, Зеленский заручился поддержкой 44,78% избирателей.

rus.delfi.ee
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