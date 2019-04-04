Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов, шоумен Владимир Зеленский побеждает в первом туре президентских выборов с результатом 30,24%.
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Соответствующие предварительные результаты есть на сайте ЦИК.
Действующий глава государства Петр Порошенко – на втором месте с рейтингом 15,95% электоральной поддержки. Таким образом, эти два кандидата встретятся во втором туре, который должны объявить после того, как ЦИК примет все протоколы в бумажном виде.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила 13,40% голосов.

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Финальные цифры других кандидатов в президенты таковы: Юрий Бойко – 11,.67%, единый кандидат от демократических сил Анатолий Гриценко – 6,91%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6, 04%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 5,48%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул – 4,15%, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский – 1,62%.

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов каждый.

Национальный экзит-пол предсказывал Зеленскому 30,6%, Порошенко -17,8%.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах 19 апреля.

Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первому.

Украинская правда
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