В своей инаугурационной речи Зеленский пообещал сделать все, чтобы прекратить войну на Донбассе, даже если это будет стоить ему рейтингов и должности. При этом, подчеркнул он, Донбасс и Крым - это Украина. но Украина потеряла не только территории, но и самое главное - людей. "Мы должны бороться за их сознание. Власть не сделала за эти годы ничего, чтобы вернуть их сознание", - эти слова президент произнес по-русски. В ответ на возмущенные крики Зеленский сказал так:
"Я говорю по-русски, потому что они не понимают по-украински. А вы продолжайте делить людей, пан Ляшко. Украинец — это не в паспорте, это в сердце".
Зеленский призвал не держать в кабинетах его портретов, потому что "президент - это не икона". "Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза".
"Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам на свете. Нас 65 миллионов. Тех, кого родила Украинская земля. Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую Украину, я с радостью дам украинское гражданство. Мы ждём вас. Не надо сувениров из-за границы. Привезите нам свои знания.
Это может нам начать новую эпоху. Скептики скажут: невозможно. Но может это и есть национальная идея: делать невозможность", - заявил он.
После этого президент Украины сказал, что он распускает Верховную раду восьмого созыва.
На церемонию приехали президенты пяти стран. Это — глава Латвии Раймондс Вейонис, Литвы (Даля Грибаускайте), Эстонии (Керсти Кальюлайд), Грузии (Саломе Зурабишвили) и Венгрии(Янош Адер).
Также на принятие присяги Зеленским приехали вице-президент Турции Фуат Октай и глава парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Октай Асадов. Кроме того, на церемонии присутствуют вице-премьер-министр Словакии Рихард Раши, вице-премьер Болгарии Марияна Николова, вице-премьер Румынии Анна Бирчал и вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко. Францию будет представлять министр по вопросам Европы Амели де Мошален.
В Киев приехали министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджан, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович и помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес. В состав президентской делегации США, которую возглавит министр энергетики Рик Перри, вошли пять человек.
Германию представит бывший федеральный президент Кристиан Вульф (2010-2012), а Японию — член палаты представителей парламента, вице-президент парламентской лиги дружбы между Японией и Украиной Кийохико Тояма, который является специальным посланником премьер-министра Синдзо Абэ. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии представит государственный министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад (лорд Уимблдон). Делегацию Российской Федерации на инаугурацию не приглашали.
Текстовую онлайн-трансляцию торжественного заседания Верховной рады на русском языке можно почитать здесь или здесь. Видеотрансляцию инаугурации проводит телеканал "Прямий".
Глава правительства Австрии не исключил уголовного преследования бывшего вице-канцлера
Бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе в...
Петр Порошенко: "Я настоятельно советую Германии защищаться от российского вмешательства" (3)
"Покидающий свой пост украинский президент Петр...
Как гибель 48 человек в Одессе в 2014 году обрастает мифами, пока следствие молчит (3)
"Что-то не вижу самого главного, самого главного-то не...
Зеленский вступил в должность президента Украины и заявил о роспуске Верховной Рады (30)
В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония...
TOP новостей
Опрос жителей: должен ли президент Литвы встретиться с Путиным (120)
Должны ли руководители Литвы встретиться с...
Глава ассоциации: никто в Литве на стройке за 700 евро работать не хочет (7)
Молодежь в Литве на стройке работать не хочет, поэтому...
Предупреждение: на дорогах Литвы появилось больше полицейских автомобилей без опознавательных знаков (4)
Полиция предупреждает, что в теплое время года, когда...
Зеленский вступил в должность президента Украины и заявил о роспуске Верховной Рады (30)
В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония...
В муниципалитетах Литвы началось досрочное голосование
20 мая в муниципалитетах Литвы началось досрочное...