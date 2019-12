Президент Украины Владимир Зеленский впервые попал на обложку американского еженедельного журнала The Time. Как сообщается в четверг, 5 декабря, на сайте издания, центральной темой номера от 16 декабря 2019 года станет вопрос о том, как бывший артист комедийного жанра справляется с ролью главы государства, оказавшись втянутым в "крупнейшую в мире политическую драму".

TIME’s new international cover: "I’m not afraid of the impeachment questions." How Ukrainian President Volodymyr Zelensky is navigating his role in the world's biggest political drama https://t.co/ct0URGVf8G pic.twitter.com/0DLz6GRpXc