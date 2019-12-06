Президент Украины Владимир Зеленский впервые попал на обложку американского еженедельного журнала The Time. Как сообщается в четверг, 5 декабря, на сайте издания, центральной темой номера от 16 декабря 2019 года станет вопрос о том, как бывший артист комедийного жанра справляется с ролью главы государства, оказавшись втянутым в "крупнейшую в мире политическую драму".
TIME’s new international cover: "I’m not afraid of the impeachment questions." How Ukrainian President Volodymyr Zelensky is navigating his role in the world's biggest political drama https://t.co/ct0URGVf8G pic.twitter.com/0DLz6GRpXc— TIME (@TIME) December 5, 2019
Под фотографией политика на обложке журнала написано: "Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, что значит быть пойманным между Путиным и Трампом". Кроме прочего, речь идет о действиях Владимира Зеленского в ситуации, когда президенту США Дональду Трампу грозит импичмент из-за "Украинагейта", а также о стратегии политика в переговорах с Кремлем на тему конфликта в Донбассе.
Портрет Владимира Зеленского помещен на обложку международной версии журнала Time. В США появится в продаже версия журнала, на обложке которого изображен президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Центральной темой этого номера является возможный импичмент Трампа.
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