”С учетом последних заявлений лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров, прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин”, — написал Зеленский в своем фейсбуке.
”Наша цель — установить безоговорочную истину”, — подчеркнул президент Украины.
Boeing 737 ”Международных украинских авиалиний” разбился под Тегераном 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе граждане Канады и Великобритании. 9 января канадские и британские официальные лица заявили, что есть доказательства того, что самолет был сбит иранской ракетой. Иран эту версию категорически отрицает, заявляя о ”психологической войне”.
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