Президент Украины Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму. Об этом он сказал на брифинге 3 июня.
Leonidas Kučma
© AFP / Scanpix

Глава государства рассказал, что встречался с партнерами из США, Германии, Франции и других стран Евросоюза и обсуждал очень важный вопрос для каждого украинца - прекращение войны на Донбассе.

"У нас есть общая позиция. Это возобновление переговоров по поводу Донбасса в нормандской формате и разблокировка Минского процесса. Уже 5 июня будет трехсторонняя встреча (в Минске -ред.) Во главе - я очень хотел и старался, чтобы это был профессиональный человек, которого уважают в Украине и в мире - с Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал Зеленский.

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В свою очередь пресс-служба президента сообщила на сайте главы государства о встрече Зеленского с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на которой Зеленский представил Кучму как руководителя.

Отмечается, что участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

Президент Владимир Зеленский заверил, что украинская сторона имеет свежие наработки к новой встрече в Минске, которая должна состояться 5 июня.

Об этом он сказал журналистам на брифинге в Адиминстрации президента в понедельник.

"У нас действительно есть очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", - подчеркнул Зеленский.

О каких именно наработках говорится, Зеленский не уточнил.

Отметим, что сначала брифинг Зеленского и Кучмы анонсировался на крыльце Администрации президента, однако затем внезапно был перенесен в само помещение. Таким образом журналисты не смогли задать свои вопросы.

Украинская правда
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