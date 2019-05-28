Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. "Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой, Корнийчук, Коротецкого и других" изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в тексте документа.