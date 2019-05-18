По словам новоизбранного президента Владимира Зеленского, День памяти жертв геноцида крымских татар напоминает, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда.
© Youtube nuotr.

Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский верит в освобождение Крыма от российской оккупации.

Об этом новоизбранный президент заявил в Facebook по случаю 75-й годовщины депортации крымско-татарского народа.

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда.

Крымские татары вернулись на историческую родину. Но сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день", - сказал Зеленский.

Он выразил убеждение, что «мы освободим родину крымских татар от оккупации».

«И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!", - подчеркнул Зеленский.

УНИАН

В мире

Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в...

В Таиланде собака-инвалид спасла похороненного заживо младенца

На севере Таиланда собака спасла новорожденного...

Украинские порты заявили об убытках на сотни миллионов долларов из-за Крымского моста (7)

Украинские порты столкнулись с серьезными проблемами...

Абхазская оппозиция заявила, что ее лидер Бжания был отравлен (1)

Оппозиция в Абхазии требует возбудить дело о возможном...

Трамп обвинил американские СМИ в недостоверном освещении иранской проблемы

Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил...

TOP новостей

Gatvės muzikos diena Gatvės muzikos diena Kaune

В Вильнюсе проходит традиционный День уличной музыки (7)

18 мая во всей Литве пройдет традиционный День уличной...

Прокуроры: Мотузас преступления не совершил, но мог совершить служебный проступок (2)

Прокуроры изменили статус посла Литвы в Москве...

Muziejų naktis Vilniuje

В Литве пройдет традиционная Музейная ночь

В субботу, 18 мая, во всей Литве пройдет традиционная...

Банк Revolut ненадолго отсрочил начало своей деятельности в Литве (1)

Стартап финансовых технологий из Соединенного...

В Вильнюсе стартовало уникальное состязание: будут искать неизведанные места между Вильнюсом и Каунасом (1)

В субботу утром в Вильнюсе стартовало уникальное...