Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский верит в освобождение Крыма от российской оккупации.
Об этом новоизбранный президент заявил в Facebook по случаю 75-й годовщины депортации крымско-татарского народа.
"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда.
Крымские татары вернулись на историческую родину. Но сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день", - сказал Зеленский.
Он выразил убеждение, что «мы освободим родину крымских татар от оккупации».
«И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!", - подчеркнул Зеленский.
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