В ходе многочасового общения с журналистами в Киеве в четверг Зеленский высказал мнение, что и Россия, и поддерживаемые ею сепаратисты в Донбассе поняли, что "Украина никогда не сдаст свои территории и людей". Кроме того, по словам Зеленского, с его избранием президентом стала невозможной та информационная политика, которую ранее вела Россия по отношению к Украине, в том числе пропагандистские утверждения об ущемлении русскоязычных граждан Украины. "В России все понимают, что эта "легенда" со мной не работает", – сказал Зеленский.
"Теперь у нас есть шанс наладить более конструктивный разговор, реальность поменялась", – считает украинский президент.
Президент Украины считает, что не хочет затягивать решение вопроса о завершении конфликта в Донбассе, поскольку получил мандат на это на выборах. Он обвинил своих политических оппонентов в том, что они мешают ему в достижении мира. При этом Зеленский посетовал, что его, как он выразился, сажают на шпагат, заставляя одновременно добиваться мира и не идти ни на какие компромиссы. По словам президента Украины, в стремлении воплотить в жизнь Минские соглашения его обвиняют те же люди, которые ранее эти соглашения подписали.
Зеленский также сказал, что не будет публиковать расшифровку телефонных разговоров с Владимиром Путиным и не считает правильным такие публикации.
По словам Зеленского, если украинское общество выступит против предложенной им схемы урегулирования в Донбассе, он не будет на ней настаивать. При этом президент Украины подчеркнул, что он не готов к военному решению конфликта, поскольку он "не готов терять людей". Он заявил, что надеется на дипломатическое решение конфликта через "нормандский формат". Но если переговоры зайдут в тупик, президент Украины готов выйти из этого формата и искать другие варианты.
Встреча Зеленского с журналистами проходит в необычном формате – на фудкорте FoodMarket, который расположен на бывшем киевском заводе "Арсенал". Зеленский встречается последовательно с группами журналистов ведущих украинских и зарубежных изданий примерно по 10 человек. С каждой такой группой разговор идёт примерно 40 минут. Трансляцию с переводом на русский язык ведёт канал "Настоящее Время".
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