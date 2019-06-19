Зеленский в Берлине: что обсуждал украинский лидер на встрече с Меркель

Недомогание Меркель стало одним из главных эпизодов первого визита Зеленского в Германию в качестве президента Украины. Гость заверил, что рядом с ним канцлер ФРГ в безопасности.

Между первым и вторым турами президентских выборов в Украине канцлер Германии Ангела Меркель принимала у себя в Берлине только одного из двух оставшихся претендентов на высший государственный пост — тогдашнего президента Петра Порошенко. Но выигравший в итоге выборы с большим отрывом Владимир Зеленский не в обиде. "Очень хорошая была встреча", — подвел он итоги своих первых переговоров с Меркель во вторник, 18 июня, весело подчеркнув, что не видит ничего необычного в том, что канцлер принимает президента Украины. Тогда, мол, им был Порошенко, теперь — он.

Впрочем, первый официальный визит нового украинского президента в Германию, который, как и полагается по протоколу, проходил по высшему разряду, едва не начался с ЧП.

Президент Украины — гарант безопасности канцлера



На площади перед зданием ведомства федерального канцлера Ангела Меркель и Владимир Зеленский обошли строй почетного караула. Когда оркестр бундесвера исполнял немецкий гимн, канцлеру явно стало плохо.

Ангела Меркель покачнулась, ее охватила дрожь. Длилось это около минуты, но все обошлось. Дослушав музыку до конца, она как ни в чем не бывало повела гостя в здание. До журналистов донеслись обрывки фраз, сказанные ею Зеленскому по-английски.

Позднее на пресс-конференции по итогам переговоров с гостем из Киева Меркель подтвердила, что на солнцепеке ей стало не по себе, но потом она "выпила как минимум три стакана воды, которой мне, очевидно, не хватало, и теперь все в порядке".

"Я был рядом, — остался в своем амплуа юмориста президент Украины. — Так что канцлер всегда была в полной безопасности".

Программа нового президента Украины



В ходе своей первой личной встречи с новым украинским президентом, говорил накануне его визита официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт, Ангела Меркель хочет узнать, каким Зеленский "видит свое президентство, как собирается действовать во внутренней политике, как относится к реформам последних лет и как намерен их продолжать". И что он намерен делать по урегулированию ситуации на востоке Украины, остающейся, по оценке Зайберта, "вопиющей".

Удовлетворить свое любопытство Ангела Меркель могла уже утром, открыв газету Bild. Примерно такие же вопросы задали Зеленскому репортеры. "Я хочу украинцам всего, что обещал им: покончить с коррупцией, сделать украинскую политику честной и открытой, объединить страну, принести ей мир и улучшить жизнь нормальных людей", — заявил он в интервью Bild.

Санкции против России, по выражению президента, — это "единственный инструмент давления, с помощью которого можно добиться освобождения захваченной территории, восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет Украины и вернуть их народу". Путину, когда он с ним встретится, Зеленский собирается сказать, что "Донбасс и Крым относятся к Украине". В газопроводном проекте "Северный поток — 2", он, как и его предшественник Порошенко, видит "угрозу энергетической безопасности Украины и Европы".

Берлин и Киев за сохранение санкций против РФ



Примерно то же, что и в интервью газете Bild, говорил Зеленский на совместной пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ. Ангела Меркель в свою очередь подтвердила неизменность позиции Германии, "готовой поддержать Украину на ее пути к экономическому благополучию и демократии".

О расширении санкций против России речь на переговорах, по словам их участников, не шла, но и об их отмене — тоже. Меркель заявила, что до тех пор, пока не будет прогресса в деле урегулирования ситуации на востоке Украины, санкции ЕС должны оставаться в силе. И добавила, что санкции, введенные в связи с Крымом, "могут быть отменены, когда Крым вернется в состав Украины".

А вот Владимир Зеленский воспользовался трибуной — в буквальном смысле слова — ведомства федерального канцлера, чтобы напрямую обратиться к тем немецким политикам и представителям деловых кругов ФРГ, которые выступают за отмену или либерализацию санкционного режима. "Надеюсь, вы услышите меня, — обращаясь в телекамеры, восклицал Зеленский, — не мы начали эту войну, но надеемся, что сможем как можно скорее ее закончить". Санкции, по его убеждению, это "единственный путь уладить этот конфликт без кровопролития".

Немецкий бизнес ждет позитивного сигнала из Москвы



Вечером в этот вторник Зеленский был гостем на ужине, который в его честь устроили Восточный комитет немецкой экономики, Торгово-промышленная палата и Германо-украинская внешнеторговая палата.

По словам председателя Восточного комитета Вольфганга Бюхеле, убедительная победа Зеленского на президентских выборах дает ему "колоссальный шанс придать новую динамику процессу реформ в Украине и еще сильнее ориентировать страну на общий рынок ЕС". Полученный от избирателей огромный кредит доверия, считает Бюхеле, должен помочь новому президенту дать отпор коррупции и бюрократии, укрепить правовое государство и повысить защищенность инвестиций.

Восточный комитет указывает, что Украина — самая большая по площади страна в границах Европейского континента и с населением 45 млн человек — представляет собой рынок, более емкий, чем, например, Испания или Польша, но его потенциал используется совершенно недостаточно.

Ожидания немецкого бизнеса, однако, связаны не только с экономикой, но и с политикой, в частности с урегулированием ситуации в Донбассе. Бюхеле хвалит новый тон, который, по его оценке, взял Зеленский в отношениях с Россией, и сожалеет о реакции Кремля. Ее он называет "чрезвычайно разочаровывающей". Москве, с его точки зрения, следовало бы "воспользоваться предоставленным шансом для перезагрузки отношений и дать какой-нибудь позитивный сигнал". Например, освободить украинских моряков, захваченных во время инцидента в Керченском проливе.