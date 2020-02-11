О причинах увольнения ничего не сказано, как и о том, чем дальше займется Богдан. Накануне СМИ сообщили, что Андрей Богдан намерен подать в отставку.

На место руководителя Офиса президента Украины уже найдена замена. Новым главой станет помощник президента Андрей Ермак. Зеленский сегодня подписал указы о его увольнении с прежнего поста и назначении на новый.