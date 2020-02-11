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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главы своего Офиса Андрея Богдана. Соответствующий указ глава государства подписал 11 февраля.
О причинах увольнения ничего не сказано, как и о том, чем дальше займется Богдан. Накануне СМИ сообщили, что Андрей Богдан намерен подать в отставку.
На место руководителя Офиса президента Украины уже найдена замена. Новым главой станет помощник президента Андрей Ермак. Зеленский сегодня подписал указы о его увольнении с прежнего поста и назначении на новый.
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