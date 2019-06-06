"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что европейская интеграция гарантирует Украине независимость и благосостояние украинцев, ускорит экономический рост.

Во время визита в Брюссель Зеленский провел беседу со старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером.

В Брюсселе президент также пообщался с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, с которым они поселились в одной гостинице.