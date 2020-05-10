Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" в эфире телеканала "Прямой", пишет "РИА Новости".
"Мы договорились с руководством МВФ, что как только мы выполним эти условия, на протяжении 15 дней мы получим первый быстрый транш, который составит около 1,75-2 миллиарда долларов. Я думаю, что это будет 2 миллиарда долларов, которые мы получим сразу в бюджет Украины", - сказал Зеленский.
По его словам, условиями МВФ было принятие двух законов, касающихся банковской системы и рынка земли. "Условия Международного валютного фонда – это два закона: закон про банки и закон про землю, об этом мы уже договорились. Мы договорились, что государственную землю сейчас мы продавать не будем, мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га. На втором этапе, с 2024 года, мы введем ограничение для юридических лиц, которое будет составлять 10 тысяч гектар в одни руки", - добавил Зеленский.
Опрос: почти половина граждан Украины против сотрудничества с МВФ
Почти половина граждан Украины против сотрудничества с Международным валютным фондом. Лишь около трети украинцев его поддерживают.
Об этом говорят результаты исследования проведенного 7-11 апреля Киевским международным институтом социологии (КМИС).
32% опрошенных полагают, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. 46% против этого. 22% людей затруднились с ответом.
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