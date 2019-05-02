Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину, который ранее заявил, что в украинцев и россиян "много общего". Соответствующее заявление Зеленский опубликовал в Facebook.
Zelenskis ir Putinas (Reuters ir TASS nuotr.)
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"Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница", - написал новоизбранный президент Украины.

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"И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, последние действия российского правительства не способствуют улучшению отношений между странами.

"Запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - отметил Зеленский.

Также он прокомментировал повторный запуск шоу на российском телеканале, которое было записано еще в 2011 году и в котором ведущим был Зеленский.

"Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным в Украине и в конце концов помогло стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид - у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России", - отметил новоизбранный президент.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

27 апреля Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.

Комментируя эту инициативу, Зеленский, в частности, заявил: "Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают больше всего".

Украинская правда
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