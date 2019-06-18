Президент Украины Владимир Зеленский обратился к отдельным представителям бизнеса и политикам Германии, которые выступают за отмену санкций против России, и призвал их побывать на Донбассе. Об этом он сказал на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

"Я знаю о призывах отдельных политиков и представителей крупного бизнеса Германии о необходимости отмены санкций и восстановление деловой активности с Россией. Хочу обратиться сейчас к ним ... мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершения каждый день", - сказал президент.

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"Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, но это единственный бескровный путь к восстановлению мира на континенте и он должен быть пройден до самого конца", - считает Зеленский.

"Тех, кто агитирует за отмену санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько бед принесла украинцам эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - добавил он.

По его словам, Меркель заверила президента в том, что политика Германии в отношении санкций против России не изменится.

Украинская правда
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