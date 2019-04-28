Получить российские паспорта могут захотеть лишь те украинцы, "кто до сих пор находится под влиянием пропаганды". "Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 27 апреля, на официальной Facebook-странице избранного президентом Украины Владимира Зеленского.

Зеленский предлагает "предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями". "Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - сказано в заявлении.

По словам Зеленского, в Украине, в отличие от России, есть свободные СМИ и интернет, а российский паспорт на самом деле предоставляет "право быть арестованным за мирный протест", не иметь свободных выборов и "вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека". Украинцы вряд ли "захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ", отмечается в тексте.

Ранее в тот же день на пресс-конференции в Пекине президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти изучают возможность упрощенной выдачи паспортов РФ всем украинцам.

Обмен пленными "всех на всех"

Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления", подчеркивается в заявлении Зеленского. Подтверждением готовности к деэскалации ситуации со стороны России "должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех".

24 апреля на сайте Кремля появился указ Путина, упрощающий процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".