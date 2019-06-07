Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Такое заявление обнародовала пресс-служба Администрации президента в Facebook.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - цитирует АП Зеленского.

Отмечается, что президент выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке.

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Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией", - заявил Зеленский.

За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, 2 украинских военных получили ранения. С начала текущих суток оккупанты 7 раз обстреляли позиции ОС, 2 военнослужащих погибли, 4 - получили ранения, еще 4 - травмированы.

4 июня боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, 2 украинских военных погибли, еще 3 - получили ранения.

Еще раньше в начале недели оккупанты 4 раза обстреливали украинские позиции, погиб 1 военнослужащий ОС.

4 июня в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей.

5 июня представитель Украины в ТКГ в Минске по становлению мира на Донбассе Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".

Украинская правда
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