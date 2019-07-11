Владимир Зеленский считает, что Чернобыльская зона может стать важным фактором экономического роста новой Украины. Об этом украинский лидер заявил по время церемонии передачи новой защитной арки для четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). "Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины", - приводит слова президента УНИАН.

Указ предусматривает создание зеленого коридора для туристов. Как пояснил президент, этот шаг позволит убрать предпосылки для мелкой коррупции. "Больше не будет огромный очередей на КПП и внезапных отказов, о которых человек узнает, уже приехав к пункту пропуска", - пояснил Зеленский. Он добавил, что будет снят запрет на ведение видеосъемки в зоне отчуждения и ряд других ограничений.

"Нужно показать Чернобыль миру: учёным, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор остается символом коррупции - силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и добываются природные ресурсы. Мы скоро все это прекратим", - заверил президент Украины в своем микроблоге Twitter.

По словам Зеленского, пора прекратить "отпугивать людей" и сделать из зоны отчуждения "научный и туристический магнит". "Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины - без коррупции, без глупых законов, с инвестициями и будущим", - подчеркнул он.

10 июля состоялась официальная церемония передачи Украине новой арки над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, которую построила компания "Новарка" (совместное предприятие французских VINCI Construction и Bouygues Travaux Publics). Новый объект призван удерживать радиоактивные материалы и защищать существующий саркофаг от воздействия погоды, сказано на сайте компании.

Объект стоимостью 1,5 млрд евро прослужит минимум 100 лет и поможет решить задачу разборки саркофага, которым четвертый реактор был накрыт после аварии.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался четвертый энергоблок станции из-за ошибок в расчетах и халатности советских специалистов. В результате в атмосферу были выброшены тонны радиоактивных веществ. По данным экспертов, суммарный выброс вредных веществ составил 50 млн кюри, что равнозначно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму.

На Украине были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тыс. кв. км и населением 2,6 млн человек, а также Белоруссия, где общая площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тыс. кв. км (23% от общей площади). Радиоактивное облако накрыло даже Восточную и Северную Европу.

Авария на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей техногенной катастрофой за всю историю мировой ядерной энергетики. Ликвидаторами аварии признаны 600 тысяч человек. Более 30 из них погибли в течение первых трех месяцев после аварии.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, Чернобыльская катастрофа привела к гибели 9 тысяч человек. Однако белорусские исследователи полагают, что с учетом онкологических заболеваний, прогрессировавших у людей, которые пострадали при выбросе радиации, число жертв составило 115 тысяч человек.

Для изоляции разрушенного реактора в ноябре 1986 года был построен объект "Укрытие", более известный как саркофаг, однако частичная эксплуатация АЭС осуществлялась вплоть до 2000 года. По мере разрушения саркофага все более актуальным становился вопрос о строительстве нового защитного сооружения. В 2012 году началось строительство нового саркофага.

С течением времени Чернобыльская зона отчуждения стала привлекать к себе все больше туристов, которых манила апокалиптическая эстетика вымерших после эвакуации советских населенных пунктов. В 2019 году на экраны вышел мини-сериал HBO "Чернобыль", который еще больше подогрел интерес к этой теме.

По оценкам специалистов туриндустрии, в мае, когда HBO начал показывать сериал, количество туристов в зоне отчуждения увеличилось на 30%.

"В этом году мы рассчитывали выйти на 100-110 тыс. туристов из-за обычного роста спроса на чернобыльский туризм, тогда как в прошлом году было 70 тыс. туристов. Но учитывая выход сериала, можем выйти на 150 тыс. человек", - сделал прогноз директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

По его словам, 90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза дешевле. Из иностранных туристов в Припять (покинутый город в зоне отчуждения) едут преимущественно жители стран Европы и США. Англоязычные туры дороже и стоят около 100 долларов на человека.

В связи с ростом популярности таких туров в апреле 2019 года Белоруссия впервые открыла зону отчуждения для туристов. Могильников техники и мертвых городов на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника нет, поэтому туристов будут водить преимущественно по выселенным деревням.