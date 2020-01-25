Президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Диалог нужен, чтобы вернуть на родину удерживаемых украинцев, заявил Зеленский в интервью израильскому "9 каналу" в пятницу, 24 января. "Я по-другому людей не заберу. Для меня это гораздо важнее амбиций", - подчеркнул он.

Зеленский назвал результатом прямого диалога с Путиным возвращение моряков и кораблей, задержанных Россией в ноябре 2018 года около Керченского пролива. Это произошло до возобновления встреч в "нормандском формате" с участием Германии, Франции, Украины и России, отметил украинский президент.

Зеленский: конфликт не решить без возвращения территориальной целостности Украины

Киев не является единственной стороной, заинтересованной в разрешении конфликта на востоке Украины, считает Зеленский. "У меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе", - заявил он. Президент назвал конфликт "большой бедой", которая "навсегда оставит шрам между Украиной и Россией".

При этом Киев не видит разрешения конфликта "без возвращения территориальной целостности" Украины, подчеркнул Зеленский. "Возвращение территорий в Украину будет говорить о том, что война закончилась, надо дальше как-то жить. Жить, не убивая друг друга", - сказал он.

Обмен пленными между Украиной и сепаратистами

Зеленский и Путин договорились об обмене удерживаемыми лицами в начале декабря 2019 года в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе. 29 декабря 2019 года состоялся сам обмен: Киеву вернули 76 человек, самопровозглашенные "республики" Донбасса сообщили о возвращении 124 человек.

31 декабря 2019 года Зеленский и Путин обсудили подготовку нового обмена удерживаемыми лицами. Стороны договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, которые находятся в аннексированном РФ Крыму и на территории России, а также россиян, удерживаемых в Украине.