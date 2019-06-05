Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель трех военных на Донбассе и заявил России, что не надо лишний раз напоминать о возможности эскалации. Об этом он написал в Facebook.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

"В результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал президент.

Он также обратился к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе (но не назвал имен в обращении - ред.).

"Обострение конфликта – не самый лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии", - заявил Зеленский.

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Он добавил, что 5 июня с европейскими коллегами обсудит "открытую демонстрацию" российской агрессии.

"А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - подытожил Зеленский.

На 5 июня запланирована первая встреча в Минском формате.
За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, 2 украинских военных погибли, еще 3 - получили ранения.

С начала текущих суток оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции, погиб 1 военнослужащий ОС.

4 июня в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей.

Украинская правда
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