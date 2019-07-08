"Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске".

"Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?"

Президент назвал анонсированный телемост с пропагандистским российским каналом "дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами", чтобы разделить украинцев.

"Я обращаюсь ко всем украинцам. Мы не лагерь, нас не надо делить. Сейчас вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент. Разница между ними одна: первые будут грабить, а другі будуть грабувати. Прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша реакция будет соответствующей".

"Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам. Особенно к журналистам этих каналов. Кто-то купил каналы, но не вас. Вы не собственность, вы не коллекция Медведчука, не слуги Рабиновича. Вы – четвертая власть. Вы тоже слуги народа".

Кремль: предложение Зеленского о встрече с Путиным рассмотрят

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече в Минске с президентом России Владимиром Путиным рассмотрят в Кремле, но пока не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть идею нового формата встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское издание ТАСС.

"Я пока не готов отвечать, это абсолютнго новый формат. Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию", - заявил Песков.

По его словам, США не являются участниками нормандского процесса и это усложняет возможность проведения встречи такого формата.

"Как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - заявил пресс-секретарь Путина.

8 илля Зеленский предложил встретиться в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом президент заявил в ответ на идею телеканала NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука провести телемост "Надо поговорить" с российском пропагандистским каналом "Россия 24".

Отметим, что Кремль поддерживает инициативу о проведении телемоста между российским и украинским телеканалами.

"Это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял, это общение и прямо, и опосредованно продолжается", - сказал Песков.

7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.

Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против аноносованого телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

8 июля под зданием телеканала NewsOne активисты будут протестовать против телемоста с российскими пропагандистами с телеканала "Россия24".

Объединенные националисты дали сутки президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, чтобы он "адекватно отреагировал" на анонсированный телемост между российскими пропагандистами с телеканала "Россия24" и пропагандистами с телеканала NewsOne.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ведомство нарабатывает решение относительно планов российских пропагандистов провести телемост "Надо поговорить" и призвал политиков прекратить истерику.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что наказать каналы и провайдеров за телемост с РФ можно только после эфира.