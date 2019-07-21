Однако, по словам президента, пока неизвестно, какие партии пройдут в парламент, поэтому речь о коалиции пойдет после завершения выборов в ВР.
Volodymyras Zelenskis
© Reuters / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит в будущей коалиции по результатам выборов в Раду представителей "старой власти".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил журналистам на избирательном участке в Оболонском районе столицы после голосования на парламентских выборах.

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«Я не хочу менять свое решение и буду настаивать со своими коллегами из партии, к которой я очень хорошо отношусь, на том же решении, которое у нас раньше было, чтобы это были исключительно новые лица. Со старой властью мы не видим коалиции», - заявил он.

«Пока так, но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Будем решать после результатов», - добавил президент.

Зеленский также сообщил, что видит на посту премьер-министра профессионального экономиста, который не имеет политического прошлого, не возглавлял ранее ни Кабинет министров, ни парламент и не является лидером ни одной фракции.

В первую очередь новая Рада должна отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит новая Верховная Рада, будет о снятии депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил журналистам на избирательном участке в Оболонском районе столицы после голосования на парламентских выборах.

«Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект, я уверен – наконец-то мы должны снять с вами неприкосновенность (с народных депутатов – УНИАН)», - отметил он.

Зеленский также заявил, что рассчитывает, что выборы в ВР пройдут честно и справедливо. «Это наши люди решают, я думаю, будут справедливые и честные выборы, и люди покажут, как они относятся к той партии, о которой я не буду говорить», - добавил президент.

УНИАН
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