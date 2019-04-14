Зеленский про анализы VADA: "Ну, мужики, ну, надо будет - поедем"

Об этом он заявил в интервью, опубликованном на канале Новини України в YouTube.
"Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийском", кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал. Сейчас я не готов о ней говорить", - заявил Зеленский.
Он также рассказал, что кроме лаборатории "Евролаб", которую возглавляет его сторонник, у него также есть знакомство с основателем частной клиники "Борис" Михаилом Радуцким.
"Я мог поехать туда, или туда. Я дейсвительно не хотел ехать на НСК по причине очень простой: я не знал, что там будут делать с моими анализами потом", - заявил он, добавив, что это связано с той секретной информацией, о которой он говорил.
Зеленский также повторил, что отказался сдавать анализы экспертам антидопинговой ассоциации VADA, поскольку она является волонтерской антидопинговой ассоциацией, а не Всемирным антидопинговым агентством. При этом он заявил, что Владимир Кличко, который предложил кандидатам пройти тест VADA, стал участником политической игры.
В то же время Зеленский сказал, что если бы это было за рубежом, то он бы поехал сдавать анализы.
"Ну, мужики, ну, надо будет - поедем", - ответил он на предложение поехать и снять все подозрения.
Вечером 3 апреля Владимир Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Петром Порошенко, но на НСК "Олимпийский". При этом Зеленский в качестве одного из условий назвал необходимость сдачи кандидатами анализов на наркотики и алкоголь.
Анализ крови Зеленский сдал в "Eurolab", которую возглавляет его сторонник. Он показал отсутствие в его организме наркотических веществ.
При публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а чуть позже - с датой 5 апреля. Лаборант, который непосредственно принимал анализы, также связан с Зеленским, он снимался в сериале "Сваты".
Порошенко сдавал биообразцы в медпункте НСК "Олимпийский" четырем лабораториям - экспресс-тест не показал психоактивных веществ, алкоголя в крови тоже не обнаружили. Однако у оппонентов осталось недоверие к результатам.
Украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты приехать 10 апреля с 15 до 18 часов на стадион НСК "Олимпийский" для сдачи анализов представителям VADA. Порошенко сдал и эти анализы, а Зеленский отказался.
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