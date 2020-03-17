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Президент Украины также попросил у бизнесменов 500 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом. Он заявил, что бизнесу "пришло время помочь стране".
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Zuma Press / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский призвал кабмин страны запретить работу метро и междугороднее авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение. Об этом он заявил в понедельник, 16 марта в интервью телеканалу ICTV. Запрет предлагается ввести c 18 марта.

Также Зеленский предложил ограничить максимальное количество пассажиров в маршрутках до 10 человек, а в троллейбусах, автобусах и трамваях - до 20 человек.

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Президент заявил, что не позднее субботы, 21 марта, в страну поступят миллион экспресс-тестов для выявления коронавируса. Они будут распределены по всем клиникам.

Мероприятия численностью до 10 человек

Для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Украине предлагается еще ряд жестких ограничительных мер: запрет посещения торговых центров, ресторанов, кафе и фитнес-центров, а также запрет массовых мероприятий с участием более 10 человек.

Украинский президент также распорядился перепрофилировать медицинские заведения для приема и лечения инфицированный больных в тяжелом состоянии. По данным Зеленского, сейчас в стране подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом.

Зеленский попросил у бизнеса 500 миллионов долларов

Президент Украины также попросил бизнесменов выделить 500 миллионов долларов для борьбы с SARS-CoV-2 в стране. "Бизнесу пришло время помочь стране после того, как она долгое время кормила его", - добавил Зеленский.

Также отмечается, что украинским экспортерам временно запретят вывоз из страны продуктов питания, их перечень будет утвержден отдельным распоряжением. С 17 марта пассажирское сообщение Украины с другими странами полностью прекращено.

Deutsche Welle
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