"США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", — сказал Зеленский.
Он поблагодарил Вашингтон за поддержку и заверил, что реформирование Украины будет происходить параллельно с прекращением огня в Донбассе. "Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности", — подчеркнул Зеленский и выразил надежду на скорую встречу с президентом США Дональдом Трампом. В беседе с Зеленским принимали участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, а также сенатор Рон Джонсон.
Он не скрывает радости, почти бежит, приветствуя сторонников - путь Владимира Зеленского на инаугурацию совсем не похож на торжественную и помпезную церемонию. Но кажущаяся легкость обманчива - выйдя на трибуну, новый президент Украины показывает, что намерения у него серьезные pic.twitter.com/Phc0PzZ0hu— DW на русском (@dw_russian) May 20, 2019
В тот же день Зеленский провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем. Украинский президент на ней заявил, что и далее рассчитывает на поддержку Еврокомиссии в переговорах с Россией по газу, а также подчеркнул важность усиления санкций в отношении РФ.
"Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем в Донбассе", — указал Зеленский. Страна "готова идти правильными, честными шагами в ЕС", отметил он.
Зеленский также провел встречи с президентами стран Балтии, а также Венгрии и Грузии.
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