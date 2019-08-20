"Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", – заявил Зеленский на совместном брифинге с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. – "Наши народы совместно пережили все трагедии новейшей истории: Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну и тоталитарный советский режим. Сегодня мы с господином Нетаньяху посетим Бабий Яр и почтим жертв массовых растрелов и Холокоста. Это горькие моменты нашей общей истории, которые должны объединять нас".

Зеленский поблагодарил Нетаньяху за результативный диалог и плодотворную встречу.

Он также выразил надежду, что премьер Израиля, который не был в Украине 20 лет, отныне будет наведываться сюда чаще.

23 страны мира уже признали, что Голодомор в Украине в 1932-1933 годах был геноцидом украинского народа, вызванным советским режимом под руководством Сталина.

МИД РФ отказалось признать Голодомор исключительно геноцидом украинцев.

В ноябре 2018 года во время церемонии памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов президент Петр Порошенко заявил, что историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности.