Украина продолжит действовать в рамках минских соглашений, военное решение конфликта на востоке страны исключено, отметил он. Зеленский также отказался соглашаться с основным требованием Кремля, подчеркнув, что Киев "не готов к переговорам с сепаратистами".
В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за новые переговоры России и Украины при посредничестве Берлина и Парижа в так называемом "нормандском формате". Встречи "нормандской четверки" проходят как на уровне лидеров государств, так и на уровне глав МИД и экспертов.
После визита во Францию Владимир Зеленский отправится в Берлин, где 18 июня ожидаются его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"
Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.
В апреле-мае того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.
Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке Организации Объединенных Наций, за годы конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, а более полутора миллиона жителей были вынуждены покинуть регион.
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