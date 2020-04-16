Десять дней понадобилось президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы отреагировать на ситуацию с пожарами, с начала апреля бушевавшими в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. "Угрозы для атомной станции, хранилища ядерного топлива и других критических объектов нет", — заверил президент в видеообращении, обнародованном вечером во вторник, 14 апреля. Зеленский выступил уже после того, как об угрожающих масштабах пожаров сообщили ведущие СМИ мира. К борьбе с огнем были привлечены около полутора тысяч спасателей и более ста единиц техники.

"Рисков для населения нет"



Долгое молчание Зеленского удивляло многих, ведь соцсети были переполнены драматическими видео пожара. А фото из космоса, на которых заметен столб дыма над зоной вокруг ЧАЭС, уже не раз показывали даже в прогнозах погоды на немецком телевидении. Мир бьет тревогу, украинские власти молчат: эта положение у многих могло вызвать аналогию с событиями апреля 1986 года, когда произошел взрыв четвертого реактора ЧАЭС.

"Не поддавайтесь панике. Мы помним уроки 1986 года, и никто не будет скрывать от вас правду", — подчеркнул президент Украины в своем обращении. При этом он дал публичные пояснения уже после того, как руководство Государственной службы чрезвычайных ситуаций доложило: возгораний на территории зоны отчуждения больше нет. Главным помощником украинских пожарных оказался сильный дождь, который пошел в ночь на 14 апреля — впервые за несколько недель.

О ситуации были подробно проинформированы и эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Огонь в зоне отчуждения был локализован 14 апреля, в том числе благодаря дождю", — подтвердили DW в пресс-службе этой организации. Начиная с 8 апреля, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины постоянно делилась с международными партнерами информацией о положении в зоне отчуждения ЧАЭС и о повышении радиационного фона.

"Изменения в уровнях радиации вызваны сгоранием сухой травы, которая вобрала в себя радионуклиды из почвы, загрязненной в результате аварии 1986 года. Дым от этих пожаров может привести к некоторому росту уровня радиации в воздухе", — пояснили в МАГАТЭ. Ссылаясь на данные украинских коллег, в организации назвали имеющиеся уровни радиации "не представляющими риска для здоровья населения".

"Нигде в Европе повышенного уровня радиации нет"



Такую информацию получили от украинской стороны и в Германии. В федеральном министерстве охраны окружающей среды DW рассказали, что не ожидают негативных радиологических последствий из-за пожаров вокруг ЧАЭС. "В Германии или где-либо в Европе не зафиксирован повышенный уровень радиации — за исключением непосредственно прилегающих к пожару районов", — отметили в Берлине. По данным министерства, украинские власти не обращались за помощью в борьбе со стихией.

"Никакой опасности для населения вне зоны отчуждения, в том числе в Киеве, нет", — указал в беседе с DW директор Института клинической радиологии при Национальной академии наук Анатолий Чумак. Такая оценка может успокоить киевлян, особенно учитывая то, что, по данным метеорологов, ветер и 15 апреля будет нести остатки дыма от тлеющих пожарищ в чернобыльской зоне.

По данным государственного предприятия "Экоцентр", мониторинг в зоне отчуждения фиксировал в течение последних дней только локальные повышения уровня радиации в непосредственной близости от отдельных очагов возгорания. В целом же уровень радиации в пределах 30-километровой зоны отчуждения не превышает обычных показателей. В этом убедился и корреспондент DW.

Miško gaisrai prie Černobylio atominės elektrinės © Itar-Tass / Scanpix

Риски для пожарных



Через контрольно-пропускной пункт на въезде в зону отчуждения ЧАЭС ежедневно проезжают многочисленные автомобили с передачами от волонтеров. С особой благодарностью спасатели принимают респираторы. "Весь персонал обеспечен согласно нормам. Но эти нормы в условиях задымленности и радиации недостаточны, респираторов надолго не хватает в дыму", — признал в беседе с DW секретарь общественного совета при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Максим Вирич.

Без достаточной защиты работать пожарным довольно опасно. В течение последних дней объемная активность стронция-137 вблизи некоторых мест возгорания в несколько раз превышала контрольный уровень, свидетельствуют данные радиационного мониторинга, который осуществляет "Экоцентр".

"Мы ежедневно проводим дозиметрический контроль на предмет радиационного фона. На данный момент превышения норм нет", — отметила в комментарии для DW пресс-секретарь управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям по Киевской области Виктория Рубан. Институт клинической радиологии, который возглавляет Анатолий Чумак, за последние дни обследовал полторы сотни пожарных. "До сих пор ни один из них не получил опасной дозы облучения", — говорит Чумак.

Miško gaisrai prie Černobylio atominės elektrinės © Itar-Tass / Scanpix

Опасно близко к ЧАЭС



Повышенную опасность для пожарных представляет работа в радиусе десяти километров вокруг ЧАЭС. 13 апреля огонь, по данным Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, подошел на расстояние до двух километров от энергоблоков ЧАЭС и угрожал ряду объектов с высоким уровнем загрязнения, таких как площадка временного складирования технологических материалов.

Как свидетельствуют спутниковые снимки NASA, космического агентства США, пожар охватил значительные территории, граничащие со станцией на западе. В непосредственной близости от нее, отмечают эксперты, в 1986 году на почве осели значительные объемы особо опасных для людей горячих частиц ядерного топлива.

Специалисты успокаивают: за годы после аварии концентрация этих частиц на поверхности почвы, вероятно, снизилась в сотни раз. Кроме того, добавляет Анатолий Чумак, они уже в основном смешались с почвой и слишком тяжелы, чтобы подниматься в воздух во время пожара и попадать в легкие людей.

Опасность и для Киева?



Такой оптимизм, впрочем, разделяют не все. Специалист по экологической метеорологии Иван Ковалец, который участвовал в разработке европейской системы предупреждения и мониторинга последствий радиационных инцидентов Rodos, не исключает, что остатки горячих частиц все еще могут подниматься в воздух и преодолевать значительные расстояния.

Применив математические модели, которые он уже много лет использует для научного анализа распространения радиации, Ковалец посчитал, что за период масштабных пожаров в зоне отчуждения над Киевом вполне могли распределиться горячие частицы — хотя, вероятно, и в очень небольшом количестве.

"Это лишь гипотеза, основанная на моих расчетах, исходя из данных о горячих частицах в зоне отчуждения, которые приводили ранее немецкие ученые. Как ни парадоксально, но горячие частицы в зоне никто не исследовал уже с 1994 года. И все только успокаивают, что опасности нет, "потому что так принято считать", — посетовал Ковалец. Он надеется, что масштабные пожары вблизи ЧАЭС убедят власти профинансировать научные исследования в этой сфере.

Впрочем, шансы на поддержку исследований рисков, которые до сих пор может нести радиация из зоны отчуждения, не очень высоки. Верховная рада по предложению правительства на днях почти вдвое урезала финансирование Национального фонда исследований, обосновав это ожидаемым падением экономики в результате пандемии COVID-19.