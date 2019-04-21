Зеленский вышел под песню из фильма "Слуга народа", до озвучивания результатов экзит-пола давать какие-то комментарии отказался, но попозировал для фото и селфи.
После объявления результатов экзит-пола, Зеленский поцеловал и обнял жену, а потом всех представителей своего штаба, которые были рядом с ним на сцене.
"I feel good. Thank you. Don't cry", - Зеленский начал свою речь на английском, но быстро перешел на украинский.
"Мы сделали это вместе. Спасибо каждому. Сейчас не будет никакого пафоса. Я просто хочу сказать спасибо своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили. Моей жене за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала все, что обо мне говорили, она, наверное, не вышла бы за меня. Родителям моей жены. Спасибо всей моей команде", - сказал Зеленский.
Он также поблагодарил уборщиц, которые работают в штабе, "Квартал 95", правоохранителей, СБУ за то, что "держали его в тонусе", военных и волонтеров, наблюдателей.
"Спасибо тем украинцам, которые меня поддержали, и тем украинцам, которые сделали другой выбор. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех", - сказал Зеленский.
"И напоследок пока я официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас – все возможно!", - сказал Зеленский и ушел со сцены, несмотря на то, что журналисты кричали "А как же вопросы?".
21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.3%.
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