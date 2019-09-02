"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря.

Срок - до 1 октября 2019 года.

Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.

Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря.

Срок - до 1 декабря 2019 года.

Ответственные - Дмитрий Разумков, Давид Арахамия".



Что было раньше: О намерении возобновить работу казино в Украине Заленский заявил еще в начале августа 2019 года. По словам президента, в Украине легализуют работу казино в 5-звездочных отелях, потому что это будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря.

Игорный бизнес в Украине запрещен еще с 2009 года. Однако игорные заведения продолжают работать по всей территории страны подпольно. Соответственно такой теневой бизнес не платит никаких средств в бюджет.

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