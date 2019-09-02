"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря.
Срок - до 1 октября 2019 года.
Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.
Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря.
Срок - до 1 декабря 2019 года.
Ответственные - Дмитрий Разумков, Давид Арахамия".
Что было раньше: О намерении возобновить работу казино в Украине Заленский заявил еще в начале августа 2019 года. По словам президента, в Украине легализуют работу казино в 5-звездочных отелях, потому что это будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря.
Игорный бизнес в Украине запрещен еще с 2009 года. Однако игорные заведения продолжают работать по всей территории страны подпольно. Соответственно такой теневой бизнес не платит никаких средств в бюджет.
История вопроса:
- 12 августа президент Владимир Зеленский посещал Житомирскую область. На совещании с местными властями, в частности, рассматривался вопрос незаконной добычи янтаря.
- На встрече Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях в связи с причастностью к незаконной добыче янтаря.
- 15 мая 2009 года Верховная Рада приняла закон о запрете игорного бизнеса на территории населенных пунктов Украины.
- В декабре 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что милиция в течение десяти дней ликвидирует все подпольные игорные заведения в Украине, однако по состоянию на август 2019 года так этого и не сделал.
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