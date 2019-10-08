Зеленский поручил упростить режим въезда и выезда в Донбассе

Президент Украины также дал указание безотлагательно отремонтировать две автомобильные дороги и мост в Луганской области.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить въезд людей и перемещение товаров на "временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей". Об этом говорится в его указе, опубликованном в понедельник, 7 октября.

Глава государства также поручил безотлагательно отремонтировать две автомобильные дороги в Луганской области, восстановить разрушенный мост через реку Северский Донец и обустроить пункты въезда и выезда, в том числе пункт "Станица Луганская".

Украина прекратила грузовое железнодорожное и автомобильное сообщение с территориями Донецкой и Луганской областей в марте 2017 года. Занимавший тогда пост президента Петр Порошенко говорил, что это вынужденный шаг в ответ на действия России.

Deutsche Welle
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