Зеленский подал в Верховную Раду Украины закон об импичменте

"Президент Зеленский сегодня передал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре - устранение президента с поста, импичменте", - сказал Стефанчук.

Также Стефанчук напомнил, что в ВР также есть проект закона о снятии неприкосновенности с народных депутатов и было бы неплохо принять решение по нему.

"Вместе с этим законодательным актом в ВР в очередной раз направлено обращение президента с тем, чтобы Рада не забыла, что у нее лежит законопроект 7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность", - добавил представитель Зеленского в Раде.

Также он анонсировал дальнейшие законопроекты, в частности об ответственности за кнопкодавство, относительно депутатских прогулов, ответственности за коррупционные интересы или конфликт интересов нардепов, уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Стефанчук добавил, что Зеленский не будет подписывать законы, которые принимались с нарушением процедуры.

По его словам, президентский законопроект об импичменте отличается от уже зарегистрированных в Раде.

В частности, представитель Зеленского отметил, что законопроект об импичменте в ВР должны принять отдельно. Об этом он сказал, комментируя проект закона о временных следственных комиссиях, где, по словам спикера Рады Андрея Парубия, прописан процесс импичмента.

Стефанчук заявил, что в проекте закона о ВСК такого нет.

На сайте ВР уже зарегистрирован президентский законопроект под номером 10340.

Также 29 мая зарегистрирован проект закона "О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по проведению расследования совершения президентом государственной измены или иного преступления". Инициатором такого законопроекта был нардеп от БПП Алексей Гончаренко.

8 апреля экс-президент Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен, и он готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа.

Зеленский в интервью РБК, опубликованном 18 апреля, заявил, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте.

21 мая руководитель Администрации президента Андрей Богдан заявил, что проект закона об импичменте президента близок к завершению.

По состоянию на 22 апреля в Раде было зарегистрировано около 5 законов об импичменте.