Что обещал Путин

В Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном режиме (без экзаменов на знание языка и проживания в стране более пяти лет) всем украинцам, а не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, где он принимал участие в саммите "Один пояс - один путь".

24 апреля российский президент подписал указ об упрощенной процедуре получения российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Речь идет о жителях ДНР и ЛНР. В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что это "подготовка Кремля к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава внутри Украины".

"Я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный вопрос", - заявил на следующий день Путин. А в субботу он снова ответил на вопрос о выдаче паспортов.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства, - сказал Путин. - Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство".

Реакция Зеленского

Порошенко еще в среду назвал указ Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР "попыткой оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части Донбасса" по "югоосетинскому и приднестровскому сценариям".

В субботу на заявления Путина развернуто ответил Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов президента Украины.

"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ, - говорится в его заявлении. - Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований".

"Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - пошутил Зеленский.

"Отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов", - написал победитель президентских выборов.

Он добавил, что и Украина будет готова выдавать паспорта россиянам.

"Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу", - заявил Зеленский.

При этом он подтвердил, что готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. В частности, Зеленский отметил, что украинская сторона готова к дискуссии по вопросу взаимного обмена гражданами по принципу "всех на всех".

В Киеве считают, что Москва не готова к диалогу с Зеленским.

"Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломатического маневра. Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины и поэтому продолжает усложнять правила игры ", - написал в "Твиттере" постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин еще в пятницу заявил, что Киев предпринимает дипломатические усилия с целью подготовки нового пакета санкций против России в ответ на указ Путина об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер".

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России - секторальных и экономических", - говорил Климкин.

Сколько стоят новые граждане?

Путин назвал "страшилками" предположения о том, что предоставление паспортов России жителям ДНР и ЛНР дорого обойдется российскому бюджету. Траты бюджета могут составить до 100 млрд рублей в год, говорил ранее Forbes профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер.

"Действительно, это в следующем году и в последующие годы может достичь цифры около 100 млрд - не в один год, а в течение нескольких лет, - сказал он журналистам в Пекине. - Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами".

"Сомнений нет: все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий - все будет исполнено!" - заверил Путин.

"Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа - это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", - пояснил он.

Всего в ДНР и ЛНР, по данных местных организаций, проживают около 1,1 млн пенсионеров. Если предположить, что половина из них получает украинскую пенсию, а вторая половина будет получать хотя бы минимальную (социальную) российскую пенсию - около 9,3 тысячи рублей, - то расходы России составят порядка 60 млрд рублей в год (почти 930 млн долларов), подсчитала ранее Русская служба Би-би-си.