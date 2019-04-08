Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что его дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля. Об этом говорится в видеообращении Зеленского, размещенном в понедельник, 8 апреля, в Facebook.

По его словам, дебаты состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский" накануне второго тура выборов. Тем самым, Зеленский отверг прозвучавшее накануне предложение Порошенко провести дебаты на несколько дней раньше, 14 апреля. Украинские СМИ сообщают, однако, что как раз на 19 апреля на главном стадионе страны запланирована книжная встреча, делающая невозможной предоставление кандидатам площадки для дебатов. О возможности перенести эту встречу не говорится.

Зеленский предложил своим избирателям помочь ему выбрать вопросы, которые он поставит Порошенко на дебатах. "Я думаю, что у народа Украины за 5 лет очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему поставить, но я могу от вашего имени. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментарии, какой вопрос именно ты хочешь поставить Порошенко", — добавил Зеленский.

Заменит ли встреча на стадионе официальные теледебаты?



По Закону о выборах президента Украины теледебаты претендентов, оплачиваемые за счет государственного бюджета, должны проводиться в последнюю пятницу перед днем голосования. Пока остается неясным, могут ли дебаты на стадионе, источник финансирования которых тоже неизвестен, заменить официальные теледебаты.

Председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук по информации агентства "РБК-Украина", заявила, что дебаты кандидатов в президенты являются официальным мероприятием, оплачиваются из средств государственного бюджета и должны проходить в студии телеканала "Общественного телевидения".