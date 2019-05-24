Зеленский отрицает возможность переговоров с Россией

На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что "нет", информирует агентство УНИАН.

На самом форуме Зеленский извинился за то, что посетители проходили через рамки, и пошутил, что кто-то из присутствующих на событии придумает альтернативу рамочному контролю.

21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможный референдум внутренним делом Украины. Также он подчеркнул, что в Кремле ожидают конкретных шагов Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Владимиру Зеленскому следует начать переговоры с российской стороной с договора об обмене пленными. Он уточнил, что договор об обмене пленниками по принципу "всех на всех" является "правильным" началом отношений между странами.

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая, когда состоялась его инаугурация.