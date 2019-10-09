Зеленский отказался от права согласовывать дипломатов в МИД и за рубежом

Текст указа обнародован на сайте президента и он вступает в силу со дня опубликования.

Указ №513 устанавливает, что "кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел и генконсула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины".

Однако на самом деле это решение радикально сокращает перечень согласований.

До сих пор глава МИД не имел права самостоятельно осуществить ни одного значимого назначения ни в МИД, ни за рубежом. Все кадровые решения требовали "согласования с президентом", то есть принимались на Банковой, а министр был существенно ограничен в осуществлении кадровой политики.

До сих пор предполагалось, что президент должен давать согласие даже на назначение руководителей управлений МИД. Старый указ, действовавший до сих пор, требовал от министра иностранных дел согласовывать с Банковой "кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел, руководителя структурного подразделения МИД, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины".

Фактически этими согласованиями всегда занимались внешнеполитические советники президента, аппаратный вес которых из-за этого была выше, чем министра.

Как известно, министром иностранных дел Украины сейчас является Вадим Пристайко, который перед тем был внешнеполитическим советником президента Зеленского.